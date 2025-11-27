Въоръжен мъж нападна войници от Националната гвардия на САЩ във Вашингтон. Нападателят беше 29-годишен афганистански гражданин. Много международни медии бързо реагираха на събитията в столицата на САЩ, опитвайки се да разберат реакцията на властите.

The Wall Street Journal (Ню Йорк, САЩ)

Тръмп нарече стрелбата по войници от Националната гвардия във Вашингтон „акт на терор“.

Около 2200 войници от Националната гвардия са разположени в столицата, включително 925 от Вашингтон и над 1200 от други щати. Главният прокурор на окръга заведе дело срещу присъствието на войски, което беше наредено от Тръмп като част от инициативата му „Направи Вашингтон безопасен и красив“.

Тръмп е във Флорида за празника Денят на благодарността и не е бил в Белия дом по време на стрелбата. Министърът на отбраната Пит Хегсет заяви, че ще разположи допълнителни 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон по искане на президента.

Khaama Press (Кабул, Афганистан)

Тръмп нареди преглед на всички случаи на афганистански бежанци след стрелбата близо до Белия дом.

Този инцидент се случи на фона на нарастващо политическо напрежение относно имиграцията и националната сигурност. Републиканците обвиняват администрацията на Байдън в небрежни процедури за проверка на мигрантите. Очаква се призивът на Тръмп за всеобхватен преглед да задълбочи партийните разделения с наближаването на изборния сезон. Защитниците на бежанците и организациите за правата на човека призоваха за предпазливост и сдържаност, предупреждавайки, че изолирани престъпни деяния не трябва да се използват за повдигане на подозрения срещу хилядите афганистанци, законно преселени в Съединените щати, които са помагали на американските военни.

Der Spiegel (Хамбург, Германия)

Стрелба близо до Белия дом. И Тръмп усеща възможност.

Битката между Доналд Тръмп и града, управляван от демократите, заплашва да ескалира. Както в почти всеки американски град, насилието с оръжие е нещо обичайно във Вашингтон. Рядко обаче се случва толкова близо до Белия дом.

Съюзниците на Тръмп често остро критикуват големите градове, управлявани от демократи: Вашингтон е по-опасен от военна зона, с престъпност извън контрол. На 11 август президентът обяви „извънредно положение“ във Вашингтон, като разположи 2300 войници от Националната гвардия – изключителен ход в американската история. Във Вашингтон и други засегнати американски градове недоверието към Тръмп е широко разпространено. Вярно ли е, че президентът и неговите поддръжници се интересуват само от борба с престъпността? Или имат различен дневен ред и планове?

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Шок и ужас след стрелбата на войници от Националната гвардия близо до Белия дом

Сцената около площад „Фарагът“ във Вашингтон в сряда следобед сякаш съответстваше на най-мрачната визия на Доналд Тръмп за столица, обзета от престъпност, нуждаеща се от федерални войски, за да осъществи твърда борба с реда и закона.

Районът, обикновено оживен с офис служители, кафенета и заведения за хранене, носеше всички белези на местопрестъпление, като новинарските съобщения за двама войници от Националната гвардия, които са били простреляни. На самия площад първоначалният шок отстъпи място на тревога сред местните жители, които се втурнаха навън след новината за инцидента. „Знаехме, че това ще се случи“, казва пенсионираният капитан от американската армия Гари Гудуедър, един от първите, пристигнали на площада. „Знаехме, че Тръмп ще направи това с нашия град. Той се опита да го направи още през първия си мандат. Той знаеше какво прави, когато мобилизира Националната гвардия. Националната гвардия не трябва да бъде в нашия град за правоприлагане. Точка.“