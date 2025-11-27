РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Васил Терзиев определи като добър сигнал заявката за оттегляне на бюджета

Другата седмица ще стане ясно името на новия зам.-кмет по финансите на Столична община

Справедливият гняв на протестиращите беше взет под внимание. Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета, написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във „Фейсбук“.

Той добавя, че провокациите на протеста снощи не са успели да обезсмислят каузата и да изместят фокуса от същественото, а то, по думите му, че предложеният бюджет не отразява нуждите на хората.

Колкото проблемен е бюджетът, толкова проблемен беше и подходът. Подход в стил „лукойлка“ на комисия – да мине бързо без дебат, защото иначе няма да се приеме.
Народните представители трябва да чуят исканията на хората. Доверие не се гради с криене, а с поемане на отговорност и диалог.

Свободата на гражданите да изразяват мнение – включително силно несъгласие – е фундамент на демокрацията и трябва да бъде защитена. Винаги съм вярвал в това, че трябва да пазим тази свобода„, завършва Васил Терзиев коментара си.

Припомняме, че преди дни, коментирайки план-сметката за 2026 г., кметът Терзиев отбеляза както добрите неща, така и пропуските. Един от тях бе, че субсидията за градския транспорт на София е изчезнала.

„В бюджета за 2025 г. тя беше 106 млн. лв., плюс 15 млн. лв. допълнителна помощ от Министерския съвет. За 2026 г. – пълна неизвестност в бюджета“, подчерта столичният градоначалник.

