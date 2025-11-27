Васил Терзиев определи като добър сигнал заявката за оттегляне на бюджета

Справедливият гняв на протестиращите беше взет под внимание. Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета, написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във „Фейсбук“.

Той добавя, че провокациите на протеста снощи не са успели да обезсмислят каузата и да изместят фокуса от същественото, а то, по думите му, че предложеният бюджет не отразява нуждите на хората.

„Колкото проблемен е бюджетът, толкова проблемен беше и подходът. Подход в стил „лукойлка“ на комисия – да мине бързо без дебат, защото иначе няма да се приеме.

Народните представители трябва да чуят исканията на хората. Доверие не се гради с криене, а с поемане на отговорност и диалог.

Свободата на гражданите да изразяват мнение – включително силно несъгласие – е фундамент на демокрацията и трябва да бъде защитена. Винаги съм вярвал в това, че трябва да пазим тази свобода„, завършва Васил Терзиев коментара си.

Припомняме, че преди дни, коментирайки план-сметката за 2026 г., кметът Терзиев отбеляза както добрите неща, така и пропуските. Един от тях бе, че субсидията за градския транспорт на София е изчезнала.

„В бюджета за 2025 г. тя беше 106 млн. лв., плюс 15 млн. лв. допълнителна помощ от Министерския съвет. За 2026 г. – пълна неизвестност в бюджета“, подчерта столичният градоначалник.