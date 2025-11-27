РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Лихвата по кредитите за потребление в лева на домакинствата се понижава до 9.01%

държавни облигации, БНБ сграда

През октомври в сравнение със септември тази година средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за сектор „Домакинства“ се понижава с 0.05 пр. п. до 9.01%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.08 пр. п. до 9.33 на сто. Това сочат данните от Българската народна банка.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава незначително до 2.47%, ГПР по тези кредити – с 0.03 пр. п. до 2.85 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове (включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) намалява до 3.91%, а по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица – се сви до до 4.03 процента. През октомври средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава и вече е 13.77%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0.23 пр. п. до 21.53 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове нараства с 87 млн. лв.

до 1.02 млрд. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране расте с 13.7 млн. лв. до 143.9 млн. лева.

Ипотечен кредит жилищен кредит заем къща

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се увеличава със 166.3 млн. лв. и е в размер на 1.21 млрд. лева. Този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране расте с 24.4% (51.2 млн. лв.) до 261.3 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове  се повишава със 103.8% (18.1 млн. лв.) до 35.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – със 723.7% (16.8 млн. лв.) до 19.2 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се повишава със 100.1% (10.7 млн. лв.) до 21.5 млн. лева.

През октомври средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за сектор „Нефинансови предприятия“ се понижава до 3.92%, а по тези над 1 млн. евро се повишава и вече е 4.32 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава до 4.18%, а по кредитите над 1 млн. евро –до 4.36 на сто. През октомври 2025 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада незначително до 3.32%, а по овърдрафта в евро нараства и вече е 3.67 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 30.5 млн. лв.

до 379.3 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро се понижава – със 103.3 млн. лв. до 533.1 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 15.1 млн. лв. до 400.6 млн. лева.

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава с 14 млн. лв. до 85.8 млн. лева. Сумата на новите кредити над 1 млн. евро спада с 50.6% (662.7 млн. лв.) до 648.4 млн. лева. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 51.7% (163.7 млн. лв.) до 153.2 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП) през октомври е 1.81%,

като в сравнение със септември намалява с 0.01 процентни пункта.

През октомври индексът ЛЕОНИА Плюс e 1.80%, а спрямо септември се променя незначително.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00% и в сравнение със септември остава  непроменен.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през октомври е 3.93%, като в сравнение със септември запазва нивото си.

