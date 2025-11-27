Лихвата по кредитите за потребление в лева на домакинствата се понижава до 9.01%

През октомври в сравнение със септември тази година средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за сектор „Домакинства“ се понижава с 0.05 пр. п. до 9.01%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.08 пр. п. до 9.33 на сто. Това сочат данните от Българската народна банка.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава незначително до 2.47%, ГПР по тези кредити – с 0.03 пр. п. до 2.85 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове (включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) намалява до 3.91%, а по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица – се сви до до 4.03 процента. През октомври средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава и вече е 13.77%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0.23 пр. п. до 21.53 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове нараства с 87 млн. лв.

до 1.02 млрд. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране расте с 13.7 млн. лв. до 143.9 млн. лева.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се увеличава със 166.3 млн. лв. и е в размер на 1.21 млрд. лева. Този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране расте с 24.4% (51.2 млн. лв.) до 261.3 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове се повишава със 103.8% (18.1 млн. лв.) до 35.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – със 723.7% (16.8 млн. лв.) до 19.2 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се повишава със 100.1% (10.7 млн. лв.) до 21.5 млн. лева.

През октомври средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за сектор „Нефинансови предприятия“ се понижава до 3.92%, а по тези над 1 млн. евро се повишава и вече е 4.32 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава до 4.18%, а по кредитите над 1 млн. евро –до 4.36 на сто. През октомври 2025 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада незначително до 3.32%, а по овърдрафта в евро нараства и вече е 3.67 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 30.5 млн. лв.

до 379.3 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро се понижава – със 103.3 млн. лв. до 533.1 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 15.1 млн. лв. до 400.6 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава с 14 млн. лв. до 85.8 млн. лева. Сумата на новите кредити над 1 млн. евро спада с 50.6% (662.7 млн. лв.) до 648.4 млн. лева. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 51.7% (163.7 млн. лв.) до 153.2 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП) през октомври е 1.81%,

като в сравнение със септември намалява с 0.01 процентни пункта.

През октомври индексът ЛЕОНИА Плюс e 1.80%, а спрямо септември се променя незначително.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00% и в сравнение със септември остава непроменен.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през октомври е 3.93%, като в сравнение със септември запазва нивото си.