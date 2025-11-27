РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пощенска банка и BBDO Group/Proximity Sofia с два престижни приза от BAAwards’2025

Злато и сребро за иновативната кампания „Финанси под CTRL“, която повиши дигиталната финансова грамотност на хиляди потребители

Пощенска банка и нейната дългогодишна комуникационна агенция BBDO Group/Proximity Sofia, партньори вече повече от десет години, спечелиха две престижни отличия в юбилейното издание на BAAwards’2025 – конкурсът на Българската асоциация на рекламодателите, който ежегодно отличава най-ярките постижения в маркетинговите комуникации у нас.

На официална церемония, проведена снощи, проектът „Финанси под CTRL“ заслужено грабна златната статуетка в категория „КСО“ в конкурса за комуникационни агенции. Пощенска банка получи и сребърната награда в конкурса за рекламодатели – още едно признание за силното партньорство между финансовата институция и BBDO Group/Proximity Sofia и за тяхната съвместна работа по проекти с реално обществено въздействие.

Кампанията „Финанси под CTRL“ е създадена, за да подпомогне потребителите в динамичния свят на дигиталните разплащания и онлайн средата. Тя предоставя практични съвети и ясни насоки как да защитават личните си данни и средства, как да разпознават онлайн измами и как да изграждат устойчива финансова култура. В ядрото на инициативата стои дигиталната платформа www.finansipodctrl.bg, където информацията е поднесена под формата на интерактивна игра, съчетаваща полезно съдържание, различни видеа, динамични сценарии и геймифицирания подход, който прави обучението лесно, приятно и запомнящо се.

Проектът е реализиран от ПР екипа на Пощенска банка в партньорство с екипа на BBDO Group/Proximity Sofia, които повече от десетилетие стоят зад най-успешните маркетингови и имиджови инициативи на банката.

„Горди сме, че печелим две престижни награди за кампания, която носи реална полза на обществото. Вярваме, че дигитализацията е инвестиция в хората – в тяхната сигурност, удобство и увереност в онлайн средата. За нас е мисия да предоставяме не само иновативни продукти и услуги, но и полезно знание, което помага на потребителите да се ориентират и защитят. „Финанси под CTRL“ е доказателство, че когато бизнесът работи с грижа и визия, промяната е възможна и устойчива“, коментират от Пощенска банка.

„Когато измамите изглеждат като забавление, информираността е въпрос на обществена отговорност. Създадохме „Финанси под CTRL“, за да говорим с младите хора на техния език – без назидание, с хумор, с интерактивност и истински истории. Кампанията не просто информира, тя изгражда поведение, което предпазва. Този проект показва как бизнесът може да бъде двигател на промяна и е пример за силата на стратегическото партньорство между клиент и агенция“, допълват от BBDO Group/Proximity Sofia.

Наградите BAAwards на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) традиционно отличават най-добрите практики и постижения в комуникациите. В юбилейното си десето издание конкурсът събра силни кампании в категориите за рекламодатели, комуникационни агенции и студентски проекти. Кандидатите бяха оценявани от жури, съставено от водещи експерти в маркетинга, рекламата и медиите. Отличените кампании са пример за креативност, етични практики и устойчива стойност за индустрията и обществото.

Повече информация за интерактивната образователна платформа за дигитална финансова грамотност на Пощенска банка може да бъде открита на www.finansipodctrl.bg.

