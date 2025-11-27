РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МЗХ създава нов взаимоспомагателен фонд за компенсации заради природни бедствия

МЗХ създава нов взаимоспомагателен фонд за компенсации заради природни бедствия

Министерството на земеделието (МЗХ) ще създаде нов взаимоспомагателен фонд, който ще служи за компенсиране на фермерите при загуби от природни бедствия.

Министърът на земеделието Георги Тахов обясни, че фондът ще събира средства чрез отчисления в размер на 1,5% от субсидиите на земеделците и ще покрива загуби при над 20% щети на стопанствата.

„В момента стартираме със сектор „Растениевъдство“ само. Ще генерираме един бюджет, който бюджет ще бъде допълнен и от суми от централен бюджет, плюс тъй наречените доброволни вноски на земеделските производители.

И през този бюджет ще управляваме всички тези форсмажорни и всички тези катастрофични събития. Ще бъдат администрирани от дирекция в Държавен фонд „Земеделие“. При това отчисление от 1,5% биха могли годишно да се вливат в този фонд около двайсетина милиона“, каза министър Георги Тахов.

Очаква се фондът да заработи от следващата година, допълни министър Тахов, който участва на 13-тия  национален агрофорум на зърнопроизводителите.

Освен министърът на земеделието и храните Георги Тахов приветствия към гостите на форума отправиха председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Илия Проданов, председателят на парламентарната Комисия по земеделие Цвета Караянчева и Атидже Вели, която е член на Комисията по земеделие и храните.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.