МЗХ създава нов взаимоспомагателен фонд за компенсации заради природни бедствия

Министерството на земеделието (МЗХ) ще създаде нов взаимоспомагателен фонд, който ще служи за компенсиране на фермерите при загуби от природни бедствия.

Министърът на земеделието Георги Тахов обясни, че фондът ще събира средства чрез отчисления в размер на 1,5% от субсидиите на земеделците и ще покрива загуби при над 20% щети на стопанствата.

„В момента стартираме със сектор „Растениевъдство“ само. Ще генерираме един бюджет, който бюджет ще бъде допълнен и от суми от централен бюджет, плюс тъй наречените доброволни вноски на земеделските производители.

И през този бюджет ще управляваме всички тези форсмажорни и всички тези катастрофични събития. Ще бъдат администрирани от дирекция в Държавен фонд „Земеделие“. При това отчисление от 1,5% биха могли годишно да се вливат в този фонд около двайсетина милиона“, каза министър Георги Тахов.

Очаква се фондът да заработи от следващата година, допълни министър Тахов, който участва на 13-тия национален агрофорум на зърнопроизводителите.

Освен министърът на земеделието и храните Георги Тахов приветствия към гостите на форума отправиха председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Илия Проданов, председателят на парламентарната Комисия по земеделие Цвета Караянчева и Атидже Вели, която е член на Комисията по земеделие и храните.