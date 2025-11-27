Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред одобри на второ четене промени в Закона за МВР.

Промените са свързани с въвеждане на европейско законодателство срещу разпространението на тероризъм в Интернет. Други текстове предвиждат сваляне на дронове в граничните зони.

ГДБОП ще е националната точка за контакт по европейския регламент за справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн. Службата ще трябва да изготвя и изпраща годишни доклади на европейските партньори. Редица европейски регламенти за справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн задължават и правоприлагащите органи у нас да имат съвместими с ЕС системи за данни за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство, засягащи полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията, автоматизираното търсене и обмен на данни.

Текстовете уреждат правомощията на Граничната ни полиция да сваля или заглушава дронове в граничните зони. За да предотврати контрабанда на акцизни стоки, наркотични вещества, заснемане и разузнаване на границата. Данни посочват, че дронове летят по цялото протежение на българо-турската граница – на пунктовете Свиленград, Елхово, Малко Търново и Средец. В последните години имало увеличение на неразрешени полети. От осем през 2021 г. до 63 случая през 2024 г.

Гласуването на отделните текстове премина без дебати. С изключение на предложението от ДПС-НН и ГЕРБ, свързано с избора на новите председатели на ДАР и ДАТО. С текстове в преходните и заключителни разпоредби в Закона за МВР се правят промени в съответните закони за ДАР и ДАТО.

Текстовете задължават в едномесечен срок от влизане в сила на закона, парламентът да открие процедура за избор на председател на ДАР и ДАТО.

Предложението е политическо, предлага се между двете четения, без връзка с приетите на първо четене концепции, казаха от опозицията. Вносителите уточниха, че текстовете уреждат „технологично“ промяната на законите за ДАТО и ДАР, след като изборът на ръководителите им ще се прави от парламента. Текстовете трябва да минат през гласуване в пленарната зала.