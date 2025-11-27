РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Седмина с обвинения за „Исторически парк“

величие, ивелин михайлов

Софийска градска прокуратура повдигна обвинения срещу 7 задържани за участие в схемата „Исторически парк“ лица. Разследващите твърдят, че от началото на месец януари 2013 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.

Действията по привличане и задържане на обвиняемите са по досъдебно производство, образувано от СГП, и след проведената съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. Иззети са документи, мобилни телефони, лаптопи и други. Предстои внасяне в съда на искания за постоянно задържане под стража спрямо всички обвиняеми.   

Междувременно лидерът на свързаната с „Исторически парк“ партия „Величие“ Ивелин Михайлов, срещу когото няма обвинение, твърди че става въпрос за политическа поръчка, и някои от засегнатите нямали „нищо общо с цялата работа“. Михайлов отказва да иска сваляне на депутатския си имунитет с аргумента за нелегитимност на временния главен прокурор Борислав Сарафов, който щял да му го иска.  

