Министър Георг Георгиев е разговарял с посланиците на страните членки на ЕС в България

Министърът на външните работи Георг Георгиев е разговарял с посланиците на страните членки на Европейския съюз в България.

Срещата се е състояла в посолството на Дания, която в момента председателства Съвета на ЕС.

Георгиев е акцентирал върху подкрепата за Украйна, политиката на разширяване на ЕС и сигурността в Черноморския регион. България приветства продължаващите усилия на САЩ и американския президент Доналд Тръмп за постигане на справедлив и траен мир в Украйна. Представеният от САЩ план предоставя солидна основа за по-нататъшна работа към устойчиво разрешаване на конфликта, е посочил външният министър, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Георгиев е казал, че политиката на разширяване на ЕС остава сред водещите приоритети на България. Той е поздравил Черна гора, Албания, Украйна и Молдова за постигнатия напредък и е подчертал необходимостта всички страни–кандидатки да изпълняват поетите ангажименти към ЕС.

„Принципът на оценка според собствените заслуги остава основополагащ за напредъка в процеса на присъединяване“, е заявил външният министър.

Георгиев е откроил и стратегическото значение на Черноморския регион за сигурността на Европа. На срещата е била обсъдена ситуацията в Близкия изток и подхода на ЕС към Китай.

