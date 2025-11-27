Заседанието по делото „Коцев“ приключи, чака се решението

Окръжен съд – Варна приключи заседанието си по гледане на мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Решението му ще стане известно днес след 17 часа.

На заседанието Коцев заяви, че иска да изчисти името си, това на семейството си и на Община Варна“. Той е готов да съдейства напълно на закона. „Имах колебания за поста кмет, но приех тази отговорност именно, защото вярвам в закона“, посочи Коцев. Единственото, което желая в момента е да прегърна семейството си.

Защитата на Коцев изрази надежда за положителен изход на днешното заседние. Според адвокат Николай Владимиров единственият възможен вариант след заседанието е Благомир Коцев да се прибере при своите близки, при невръстните си деца.