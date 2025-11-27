Радев оспори ползването на трафични данни от КЗК

Президентът Румен Радев оспори пред Конституционния съд разширените правомощия на Комисията за защита на конкуренцията за проследяване на картелни договорки. Те бяха въведени с последните промени в Закона за електронните съобщения като част от пакета промени в Закона за защита на конкуренцията.

Уредена беше възможността трафични данни за електронната комуникация на предприятия да бъдат съхранявани за нуждите на производства за нарушения на конкуренцията – за забранени споразумения и съгласувани практики. Предоставянето на данните става с разрешение на съда, като получената информация подлежи на съхраняване до 6 месеца.

Мярката е насочена срещу споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар. Ползването на трафичните данни следва да служи за проследяване и идентифициране на източника, типа, направлението, датата, часа и продължителността на връзката, на крайното устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство, както и установяване на идентификатор на ползваните клетки.

„Подкрепям стремежа на законодателя да разшири способите и средствата за доказване, с които може да борави КЗК, когато трябва да се установи наличието на договореност, насочена към влияние върху резултата от обществени поръчки и избор на изпълнител. Това обаче не може да се случва за сметка на ограничаване на основни конституционно признати права на гражданите“, мотивира се държавният глава, според когото се нарушават неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията.