Резолюция на ЕП: Нито една окупирана украинска територия няма да бъде призната от ЕС

Нито една временно окупирана украинска територия няма да бъде призната от ЕС и неговите страни членки за руска.

Всяко мирно споразумение трябва да предвижда пълно обезщетение за Украйна от страна на Русия. Това се казва в одобрената с голямо мнозинство резолюция от Европейския парламент в Страсбург.

Нееднозначната политика на САЩ по отношение на Украйна е в ущърб за постигането на устойчив мир, пише още в документа. Резолюцията бе внесена в резултат на последните инициативи на американската администрация за слагане край на войната.

Всеки устойчив мир трябва да бъде предшестван от ефективно прекратяване на огъня и подкрепен от солидни гаранции за сигурност от страна на ЕС и САЩ към Киев, които да бъдат равностойни на тези по член 5 от Договора за НАТО. Така всяка нова агресия ще бъде предотвратена и възпрепятствана и ще получи незабавно противодействие.

Евродепутатите са категорични, че нито едно решение за Украйна не трябва да се взема без участието на Украйна и нито един въпрос, засягащ Европа, не трябва да се решава без участието на Европа.

„Никое мирно споразумение не трябва да налага ограничения върху способността на Украйна да защитава своя суверенитет, независимост и териториална цялост. Киев има свободата да избира своите съюзи в областта на сигурността и политиката, в които участва, без Москва да има право на вето върху тях“, се казва още в документа.

Резолюцията също така подчертава, че всяко мирно споразумение трябва да предвижда пълно обезщетение от страна на Русия за материалните и нематериални щети, които тя е причинила в Украйна. ЕС и неговите страни-членки трябва да приемат и приложат без по-нататъшно забавяне правно и финансово обоснован репарационен заем за Украйна, обезпечен от блокирани руски активи.

Никакви европейски санкции не трябва да бъдат отменяни, преди да бъде договорено и изпълнено мирно споразумение. В случай че Русия откаже да се включи в сериозни мирни преговори, евродепутатите настояват за съществени допълнителни санкции.

10 от общо 17 български евродепутати подкрепиха резолюцията, показа поименна справка. „Против“ гласуваха единствено Петър Волгин и Станислав Стоянов от „Европа на суверенните нации“. Във вота не участваха Ева Майдел от ЕНП, социалистите Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин, независимата Елена Йончева и Рада Лайкова от „Европа на суверенните нации“.