Аржентина номинира Рафаел Гроси за свой кандидат за генерален секретар на ООН

Аржентинското правителство официално номинира Рафаел Гроси, ръководител на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), за поста генерален секретар на ООН. Министерството на външните работи на южноамериканската страна обяви това.

„Аржентинската република има честта да представи кандидатурата на Рафаел Гроси, настоящ генерален директор на МААЕ, за поста генерален секретар на ООН за периода 2027-2031 г.“, се казва в изявлението.

Според аржентинското правителство, Гроси е демонстрирал „способността да насърчава дипломатическия диалог в конфликти и сериозни международни кризи“, което го прави подходящ кандидат за генерален секретар на ООН.

По-рано Съветът за сигурност на ООН и Общото събрание

започнаха процеса на избор на нов генерален секретар на световната организация.

Кандидатът за поста генерален секретар на ООН се номинира от страните членки на организацията, като всяка държава има право да номинира само един кандидат. Процесът на избор е насрочен за края на юли следващата година. Двама кандидати – Рафаел Гроси и Ребека Грийнспан, генерален секретар на Конференцията на ООН за търговия и развитие, вече обявиха намерението си да се кандидатират за поста.

Генералният секретар се избира от Съвета за сигурност на ООН по препоръка на Съвета за сигурност на ООН и се утвърждава от Общото събрание. Мандатът му е пет години с възможност за преизбиране. Няма ограничение за срок, но никой не е заемал поста преди това повече от 10 години. В съответствие с установената практика, лидерът на ООН не се избира измежду постоянните членове на Съвета за сигурност – Русия, Обединеното кралство, Китай, Съединените щати и Франция.

Мандатът на настоящия генерален секретар на ООН Антонио Гутериш изтича на 31 декември 2026 година.

Организа̀цията на обединѐните на̀ции (съкратено: ООН) е създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни членки на нейния Съвет за сигурност – Китай, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция.

Основна цел на ООН е спазване на мира и сигурността.