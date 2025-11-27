РЕГИСТРИРАЙ СЕ
След многохилядния протест, управляващите изтеглят Бюджет 2026

Особеният търговски управител в „Лукойл“ ще бъде избран от мнозинството и ще има пълни правомощия, заяви Борисов

Управляващите изтеглят план-сметката за 2026 година. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари. Днес се очакваше депутатите от Комисията по бюджет и финанси в парламента да разгледат на второ четене проектобюджета на държавата за следващата година.

По-късно през деня се очаква премиерът Росен Желязков и Съветът за съвместно управление да уточнят дали ще се изтегли увеличението на вноските, или единствено „големият бюджет“.

„Събрах подкрепящите партии, домсъвета (бел. ред. – Съвета за съвместно управление), премиера и финансовия министър и казах този бюджет да се изтегли или да се намери законова формула, тъй като е приет на първо четене. Докато не се разберем с тристранката, ще работим със стария бюджет„, заяви водачът на герберите.

Борисов каза още, „дори и само един човек да протестира, ще се опитам да чуя какво казва, а в някои от исканията има разум“. Лидерът на ГЕРБ заяви, че сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че не би трябвало това да се отрази на приемането на страната в еврозоната.

Новината идва часове, след като пред сградата на Народното събрание се проведе многохиляден протест срещу Бюджет 2026. Демонстрацията продължи повече от шест часа и се превърна в най-мащабната гражданска демонстрация от години. На Ларгото се събраха не само симпатизанти на „Продължаваме промяната-Демократична България“, но и много граждани, дошли да изразят недоволството си от план-сметката за догодина. Подобна численост на протест е виждана за последно през 2013 г., когато България възнегодува срещу избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.

