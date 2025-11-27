РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ДСБ призова управляващите да оттеглят неприемливия бюджет

„Демократи за силна България“ (ДСБ) излезе с две предложения към властта. Лидерът на партията и депутат от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Атанас Атанасов призова премиера Росен Желязков и министъра на финансите Теменужка Петкова да оттеглят Бюджет 2026 и да поканят работодателите в Тристранния съвет, за да обсъдят подробно параметрите на план-сметката за догодина.

Второто му предложение беше управляващите да оттеглят кандидатурата на Деньо Денев за председател на ДАНС, за да се успокои обществото.

Атанасов благодари за подкрепата на протестиращите от снощи.

Съпартиецът му Явор Божанков добави, че бизнесът и протестиращите са били обиждани от управляващите и предупреди, че Еврокомисията е сигнализирала, че бюджетът излиза извън рамките. Според него, ако някой компрометира пътя на България към еврозоната, това няма да е опозицията, а управляващите, които рискуват първия евро-бюджет на страната.

