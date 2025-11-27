Владимир Путин: Русия ще спре офанзивата, когато Украйна се изтегли

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва ще прекрати офанзивата си в Украйна, ако Киев се изтегли от териториите, които Москва смята за свои – в противен случай те ще бъдат взети със сила, предаде АФП.

„Ако украинските сили напуснат териториите, които държат, тогава ще спрем бойните операции“, каза Путин по време на визита в Киргизстан:

„В противен случай ще постигнем това с военни средства“.

Русия иска да се договори с Украйна, но в момента това е невъзможно юридически, а главното е, че решенията трябва да бъдат международно признати, каза още руският президент, цитиран от ТАСС.

„На Русия сега ѝ е нужно признание на новите територии не от Украйна, а от международната общност“, каза още той.

Според него общите положения от проекта за мирен план, обсъждан от САЩ и Украйна, може да стане основа за бъдещи споразумения за край на конфликта в Украйна, но ако това не се случи, Русия ще продължи да воюва, предаде Ройтерс.

Той уточни, че вариант на плана, дискутиран от САЩ и Украйна в Женева, е бил предаден на Русия.

Путин заяви, че САЩ имат предвид руската позиция, но някои неща все още трябва да бъдат обсъдени. Той допълни, че ако Европа иска обещание да не бъде нападана, то Русия е готова да даде такова.

Руският президент за пореден път повтори твърдението си, че украинското ръководство не е легитимно и заради това юридическо е невъзможно да се подпише сделка с Украйна, така че всяко споразумение трябва да бъде признато от международната общност, а тя трябва да признае и руските завоевания в Украйна.