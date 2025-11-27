Румъния купува системи за противовъздушна отбрана „Мистрал“ за над 626 млн. евро

Министерството на отбраната на Румъния съобщи на 27 ноември, че ще купи френски системи за противовъздушна отбрана „Мистрал“ на стойност над 626 милиона евро като част от съвместна сделка за обществени поръчки с няколко други държави от Европейския съюз. Ведомството каза, че е подписало (на 25 ноември) споразумение с френското министерство на отбраната за 231 преносими системи (MANPADS) „Мистрал“ на европейската мултинационална корпорация MBDA, специализирана в поректирането, разработката и производството на ракети и свързани с тях системи, както и 934 ракети, заедно с обучение, симулатор и логистика.

В изявлението не се уточнява кога ще бъде доставено оборудването. Румънските законодатели одобриха плана за придобиване на оръжията за първи път през 2022 г.

Северната ни съседка, която е член на Европейския съюз и на НАТО, споделя 650-километрова сухопътна граница с Украйна и дронове нарушават въздушното ѝ пространство, а фрагменти падат на територията ѝ многократно, откакто Русия започна да атакува украинските пристанища от другата страна на река Дунав.

Румънската противовъздушна отбрана в момента включва изтребители F-16, системи „Пейтриът“, ракетни установки HIMARS на „Локхийд Мартин“, южнокорейски ракети земя-въздух „Хирон“ с малък обсег и германски зенитни оръдия“„Гепард“. Букурещ се стреми също да си партнира с Киев за производство на дронове по нов механизъм за финансиране на отбраната на ЕС.

Румъния също е и в последните етапи на внедряване на новата система за борба с дронове Merops, доставена от Съединените щати, съобщиха румънски и американски представители от отбранителния бранш.