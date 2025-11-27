Пеевски плаши с контрапротести и пита нормално ли е да се бият полицаи

„Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и на ПП-ДБ“. Това каза в парламентарните кулоари лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски по повод снощния многохиляден протест срещу Бюджет 2026.

Очевидно афектиран от вчерашните събития, председателят на ДПС предупреди, че всеки ден може да блокира парламента със своите симпатизанти, които по думите му, не били никак малко. Той се загрижи и за това, че късно снощи, по време на демонстрацията, депутатите от неговата партия са били притеснявани по кабинетите от хора на „Продължаваме промяната-Демократична България“, за да слязат при протестиращите и да им обяснят защо са подкрепили план-сметката за догодина.

„Нямат право партии да влизат по кабинетите, да търсят хора, да казват: Елате долу, пред народния съд – няма такъв съд. Друга година е, няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия“, заяви водачът на „Ново начало“.

Относно бюджета, Пеевски каза лаконично, че всичко, което е социално за хората, ще бъде защитено.

Лидерът на „Ново начало“ обаче отказа да отговори на медиен въпрос, нормално ли е депутат от неговата партия да налага със закачалка 19-годишния Калоян Дървов, който е сътрудник от „Продължаваме промяната“.

По-рано днес Николай Денков съобщи пред медиите, че младежът има медицинско, защото Хамид Хамид от ДПС го е удрял.

„Бяхме в кулоарите на Народното събрание след бюджетната комисия и бях шокиран от агресията на Хамид Хамид. Бяхме аз и още едно момче, нещатен сътрудник. Те бяха ядосани, че снимам. Хамид Хамид излезе със закачалка и започна да души другото момче, след това започна да проявява агресия и към мен – удари ме с юмрук в лицето, могат да се видят следите. Имам видео от края на случката“, разказа Калоян Дървов.