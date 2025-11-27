След като събраха кворум, депутатите пак излязоха в 30-минутна почивка

След като депутатите почиваха повече от обявените 30 минути, които председателят на парламента Рая Назарян им даде, за да се съберат и да имат нужния кворум от минимум 121 души, те отново излязоха в почивка.

След като бяха регистрирани 126 души и Рая Назарян обяви, че има кворум и открива заседанието, заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС поиска новата почивка от 30 минути от името на парламентарната си група.

В днешната програма на парламента е заложено да разгледат на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на служител по почтеността и система за управление на риска в тях.

Промените са част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост и са в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Заложено е публичните предприятия да имат задължението в междинните си и годишни доклади за дейността да включват и отчети за оценка и контрол на корупционните рискове.

Освен това днес се очаква депутатите да гледат на първо четене и изменения в Закона за данък върху добавената стойност и в Закона за марките и географските означения.