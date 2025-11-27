РЕГИСТРИРАЙ СЕ
LG Electronics назначава нов главен изпълнителен директор Лу Дже-чул

Южнокорейската компания LG Electronics обяви назначаването на нов главен изпълнителен директор. Това е Лу Дже-чул, ръководител на отдел „Домашни решения“, съобщи информационна агенция Yonhap.

Според информационната агенция, назначението е одобрено от борда на директорите на компанията. 

Лу Дже-чул заменя Чо Джу-ван, който ръководеше LG Electronics през последните четири години.

LG Electronics Inc. е мултинационална корпорация за домакински уреди и потребителска (битова) електроника с централен офис в Сеул. LG Electronics е част от LG Corporation, четвъртият по големина чебол в Южна Корея, и често се счита за върха на LG Corp заедно с химическото и батерийното подразделение на групата LG Chem. Компанията се състои от четири бизнес единици: домашно забавление, мобилност, домакински уреди и климатични решения, и бизнес решения. LG Electronics придобива Zenith през 1995 г. и е най-големият акционер в LG Display, един от световните лидери в производството на дисплеи. LG Electronics е и вторият по големина производител на телевизори в света след Samsung Electronics. Компанията има 128 предприятия по целия свят и дава работа на 83 000 души.

