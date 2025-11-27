РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Столичният общински съвет гласува дали да има нови трима заместник-кметове

Столичният общински съвет ще гласува днес новата структура на Столичната община, предложена от кмета Васил Терзиев. Идеята му се предлага за втори път – на предишното заседание тя беше отхвърлена.

Предвижда се София да има трима нови заместник-кметове. Те ще отговарят съответно за градоустройството; за сигурността и за културата и туризма. Очаква се новият заместник-кмет по градоустройството да поеме функциите на главния архитект на столицата. Припомняме, че кметът отне правомощията на досегашния главен архитект – арх. Богдана Панайотова.

При новата структура здравеопазването ще премине от направление „Финанси“ към направление „Социални дейности“.

