РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Индустриалните предприятия в Китай са увеличили печалбите си с 1.9% от началото на 2025 г.

бизнес

Комбинираната печалба на основните индустриални компании в Китай се е увеличила с 1.9% от януари до октомври на годишна база до 833 милиарда долара, според данни, публикувани в четвъртък от Националното статистическо бюро. Докладът обхваща компании с годишни приходи от най-малко 2.8 милиона долара, съобщава Синхуа.

Печалбите в производствения сектор са се увеличили най-значително – със 7.7%, до 630 милиарда долара. Приходите в производството на електронно оборудване също са нараснали с 12.8%, както и паричните постъпления в цветната металургия (с 14%). 

Печалбите в минния сектор обаче са спаднали с 27.8%, което се дължи на по-ниските световни цени на стоките.

Данните показват, че промишленото производство в Китай се е увеличило с 4.9% през октомври в сравнение със същия месец на миналата година. Това обаче е по-ниско от ръста от 6.5% през септември и по-лошо от прогнозите на анализаторите за 5.5 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.