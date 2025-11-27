Индустриалните предприятия в Китай са увеличили печалбите си с 1.9% от началото на 2025 г.

Комбинираната печалба на основните индустриални компании в Китай се е увеличила с 1.9% от януари до октомври на годишна база до 833 милиарда долара, според данни, публикувани в четвъртък от Националното статистическо бюро. Докладът обхваща компании с годишни приходи от най-малко 2.8 милиона долара, съобщава Синхуа.

Печалбите в производствения сектор са се увеличили най-значително – със 7.7%, до 630 милиарда долара. Приходите в производството на електронно оборудване също са нараснали с 12.8%, както и паричните постъпления в цветната металургия (с 14%).

Печалбите в минния сектор обаче са спаднали с 27.8%, което се дължи на по-ниските световни цени на стоките.

Данните показват, че промишленото производство в Китай се е увеличило с 4.9% през октомври в сравнение със същия месец на миналата година. Това обаче е по-ниско от ръста от 6.5% през септември и по-лошо от прогнозите на анализаторите за 5.5 процента.