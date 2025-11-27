РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пентагонът иска да добави Alibaba, Baidu и BYD към списъка с китайски военни компании

Пентагонът е стигнал до заключението, че китайските технологични гиганти Alibaba Group Holding, Baidu Inc. и BYD Co. трябва да бъдат добавени към списъка с компании, които подпомагат китайските военни, съобщи в сряда (26 ноември) агенция „Блумбърг“.

Заместник-министърът на отбраната Стивън Файнбърг е уведомил законодателите за това заключение в писмо от 7 октомври – три седмици преди президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин да се договорят за широко търговско примирие, според информацията.

Не е ясно дали тези дружества вече са добавени към списъка 1260H на Пентагона с китайски компании, смятани за свързани с военния сектор, но развиващи дейност в Съединените щати, отбелязва изданието.

Макар че този статут не налага незабавни забрани, той може да навреди на репутацията на засегнатите фирми и е ясно предупреждение към американските институции и компании за рисковете от бизнес с тях.

Файнбърг посочва, че трите китайски групи и още пет – Eoptolink Technology Inc., Hua Hong Semiconductor Ltd., RoboSense Technology Co., WuXi AppTec Co. и Zhongji Innolight Co. – заслужават да бъдат включени в списъка 1260H.

Говорител на Alibaba заяви в имейл, че „няма основание за заключението, че Alibaba трябва да бъде поставена в списъка по раздел 1260H“, уточнявайки, че „технологичният гигант не е китайска военна компания, нито част от стратегия за военногражданска интеграция“.

Годишно актуализираният списък на китайски военни компании, формално определен по американското законодателство като „списък по раздел 1260H“, включваше 134 фирми при последната актуализация през януари 2024 г., сред които китайския технологичен гигант Tencent Holdings и производителят на батерии CATL.

