Близо 1200 български фирми са получили съдействие за износ и партньорства

„Износът традиционно е сред основните опори на всяка конкурентоспособна икономика. Нашата роля е да създаваме условия, в които българските компании да могат да стъпват уверено на международната сцена“. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова по време на церемонията по връчване на годишните награди „Експортьор на годината“.

Събитието се провежда за тринадесета поредна година под патронажа на Министерството на икономиката и индустрията, като поставя акцент върху приноса на българските износителите. Класациите обхващат фирмите от малкия и среден бизнес и са подредени от Националния статистически институт.

Заместник-министър Лазарова посочи, че от началото на настоящата година до момента чрез Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) към Министерството е оказано съдействие на близо 1200 български компании за осъществяване на износ и намиране на партньори за съвместни проекти.

По думите ѝ, българските експортно ориентирани компании могат да разчитат на екипа на Министерството на икономиката и индустрията, на Българската агенция за експортно застраховане и на СТИВ за търсене на възможности за излизане на нови пазари и разширяването на присъствието им на традиционни такива.

По време на церемонията заместник-министър Лазарова връчи

Големия кристален приз за „Най-големи приходи от експорт за 2024 г.“ на „Алкао“ ЕООД,

водеща компания в производството на какао и шоколадови изделия. Сред отличените от заместник-министъра бяха и „Дионисомарбле ЕООД с Кристален приз за експортен мениджър на годината за 2024 и „Гопет Транс ЕООД“ с Кристален приз за изключителни постижения в експорта.

През периода януари – септември от България общо са изнесени стоки на стойност 61.998 млрд. лв.,

което е с 4.8% по-малко в сравнение със същия период на 2024 г., показват данните от Националния статистически институт. Само през септември общият експорт на български стоки възлиза на 7.07 млрд. лв. и нараства с 0.6% спрямо същия месец на миналата година.

За деветте месеца износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.4% в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 22.5 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Обединеното кралство*, които формират 49% от експорта за трети страни.

През септември 2025 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 0.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 417.1 млн. лева.

През периода януари – август износът на стоки от България за Европейския съюз намалява със 7%

спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност 34.84 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 64.0% от износа за държавите – членки на Евросъюза.

През август експортът на български стоки за ЕС намалява с 11.4% спрямо август 2024 г. и е в размер на 4.04 млрд. лева.

*Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.

