„Продължаваме промяната-Демократична България“ готви нов протест срещу бюджета в понеделник

След скандала с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, „Продължаваме промяната-Демократична България“ обяви, че в понеделник, 1 декември, от 18.00 часа пред сградата на Народното събрание, ще се проведе нов протест срещу бюджета за 2026 година.

Демонстрацията ще бъде под надслов: „Да спрем кражбите в бюджета! Няма да позволим да ни излъжат“. Събитието за предстоящия протест вече е създадено в социалната мрежа „Фейсбук“ и бързо набира популярност.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че след масовия протест в сряда, план-сметката за догодина ще бъде изтеглена, но по-късно стана ясно, че това не е напълно вярно. Очаквано неяснотата около съдбата на Бюджет 2026, предизвика гнева на групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и днес те отправиха апел за нов мащабен протест.

„Хайде, в понеделник да направим един протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът. Елате да обясните на тези хора, че ще им вдигнете пак осигуровките, че няма да промените макрорамката. Елате, г-н Борисов, на площада„, призова Асен Василев днес по време на словесната му схватка с лидера на ГЕРБ в кулоарите на парламента.

Бившият финансов министър настоя властта да промени макрорамката, в която се предвижда вдигане на осигуровки не само за 2026-а, но и за 2027-а, и 2028-а година.