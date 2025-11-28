РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Продължаваме промяната-Демократична България“ готви нов протест срещу бюджета в понеделник

Протестът срещу Бюджет 2026 докара най-внушителния брой граждани от 2013 г. насам

След скандала с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, „Продължаваме промяната-Демократична България“ обяви, че в понеделник, 1 декември, от 18.00 часа пред сградата на Народното събрание, ще се проведе нов протест срещу бюджета за 2026 година.

Демонстрацията ще бъде под надслов: „Да спрем кражбите в бюджета! Няма да позволим да ни излъжат“. Събитието за предстоящия протест вече е създадено в социалната мрежа „Фейсбук“ и бързо набира популярност.

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че след масовия протест в сряда, план-сметката за догодина ще бъде изтеглена, но по-късно стана ясно, че това не е напълно вярно. Очаквано неяснотата около съдбата на Бюджет 2026, предизвика гнева на групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и днес те отправиха апел за нов мащабен протест.

„Хайде, в понеделник да направим един протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът. Елате да обясните на тези хора, че ще им вдигнете пак осигуровките, че няма да промените макрорамката. Елате, г-н Борисов, на площада„, призова Асен Василев днес по време на словесната му схватка с лидера на ГЕРБ в кулоарите на парламента.

Бившият финансов министър настоя властта да промени макрорамката, в която се предвижда вдигане на осигуровки не само за 2026-а, но и за 2027-а, и 2028-а година.

589132653 834625219364675 4978849861399829033 n 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.