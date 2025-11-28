Окончателно – 20 години затвор за Борислав Панев, отровил с хлороформ швейцарски бизнесмен

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решението на Софийския апелативен съд и потвърди първоинстанционната присъда на Окръжния съд в Перник, с която се признава за виновен Борислав Панев, убил умишлено швейцарския бизнесмен Удо Ланге с хлороформ, съобщават от пресцентъра на върховния съд.

За деянието си Панев трябва да лежи 20 години в затвора, както и трябва да плати 250 000 лева за претърпени неимуществени вреди на ищците. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Върховните магистрати приемат касационните жалби за неоснователни.

Според ВКС не са допуснати претендираните съществени нарушения на процесуалните правила. Съдът посочва още, че в жалбата на Панев не са изложени конкретни съображения за неправилно приложение на закона. Не се приемат и доводите за “допуснато нарушение на справедливостта” на ищеца Е. Д.-Л.

“Апелативният съд е взел предвид всички обстоятелства от значение за вида и размера на наказанието, дал е законосъобразна оценка кои от тях са смекчаващи и кои отегчаващи и правилно е отчел какви са значението и тежестта на всяко от тях при индивидуализацията му”, аргументират се от ВКС, изтъквайки, че личността на подсъдимия не дава основание за намаляване на наказанието.