Великобритания отказа да участва в отбранителния проект SAFE на ЕС

Преговорите за присъединяване на Великобритания към водещия отбранителен фонд на Европейския съюз са се провалили, съобщава Bloomberg, позовавайки се на собствени източници.

Въпросният проект е отбранителната програма „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE), която се очаква да струва 150 милиарда евро. Брюксел очакваше Обединеното кралство да внесе приблизително 6.75 милиарда евро в общоевропейския фонд. Британската страна обаче счете тази сума за твърде голяма и предложи вноска от 82 милиона евро, надявайки се все пак да участва в програмата. Това предложение беше отхвърлено от Брюксел.

Крайният срок за приключване на преговорите е 30 ноември и технически страните все още имат време да постигнат споразумение. Според източници обаче, въпреки няколкото срещи тази седмица, позициите на двете страни относно размера на британския принос са твърде далеч една от друга.

Европейската комисия, въпреки неуспешните преговори, остава оптимист. „Ако не можем да постигнем споразумение на този етап, нека не забравяме, че SAFE първоначално е замислена като отворена платформа“, каза говорителят на Европейската комисия Томас Рение. „Вратите ни са винаги отворени за партньори със сходно мислене, особено за Обединеното кралство.“

Фондът SAFE е създаден през май 2025 година. Програмата предоставя на държавите членки на ЕС заеми на обща стойност до 150 милиарда евро за финансиране на съвместни военни поръчки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. Заемите ще бъдат отпускани до края на 2030 година.