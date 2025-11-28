Министър Георг Георгиев обяви, че за 2025 г. има 180 000 лева за дейностите на българските общности в чужбина

За дейностите на българските общности в чужбина са предвидени 180 000 лева за 2025 година. Сумата е с 10% по-малка от тази, отпусната и през 2023 г., и през 2024 г., призна министърът на външните работи Георг Георгиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Тя алармира, че има закъснение по изплащането на парите по Програмата за подпомагането на българските общности, организации и медии в чужбина за 2025 година.

Министърът отбеляза, че през тази година процедурата е започнала по-късно от обичайното, но работата по проектите се изпълнява в ускорен порядък. По думите му предвидените средства ще бъдат разплатени в срок и няма да се допусне прекъсване в дейността на българските организации зад граница.

Георгиев уточни, че по програмата за 2025 г. има приети 21 предложения, като две от тях са от Сърбия, на която Белобрадова специално обърна внимание във въпроса си, подчертавайки, че оттам идват хибридни заплахи.

По този повод Георгиев обясни, че от Сърбия има едно одобрено предложение за финансиране и в началото на октомври за него е било подписано споразумение, с което то да получи безвъзмездна помощ.

Министърът отбеляза, че ведомството е в постоянен контакт с българските организации в Сърбия и следи проблемите, свързани с тяхната дейност и финансиране. Той увери, че ще бъдат предприети необходимите действия, за да се гарантира нормалната им работа.

Той припомни, че програмата не предвижда финансиране за издръжка на организациите като непреките им разходи – наем, консумативи и командировки не могат да надхвърлят 20% от преките разходите, за да се гарантира, че по-голямата част от средствата ще достигат директно до участниците в проектите. Така разходите, които надвишават въпросните 20%, ще остават за сметка на изпълнителите на проектите.