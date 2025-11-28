РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Акциите на Puma скочиха с 13.5% заради слухове за придобиване от Anta Sports

Акциите на Puma скочиха с 13.5% заради слухове за придобиване от Anta Sports

Акциите на Puma скочиха, след като медийна публикация съобщи за потенциален интерес да бъде придобита от китайската Anta Sports – в момент, когато германската компания се опитва да възстанови развитието си.

Акциите на Puma скочиха с 13.5% заради слухове за придобиване от Anta Sports

При търговията в Европа тази сутрин (28 ноември) акциите на Puma се повишиха с 13.5% – до 19.30 евро всяка. Позовавайки се на добре информирани източници, агенция „Блумбърг“ съобщи в четвъртък (27 ноември), че Anta работи с консултант, за да оцени потенциална оферта и може да потърси помощта на частна инвестиционна фирма, ако реши да продължи с придобиването.

Акциите на Puma скочиха с 13.5% заради слухове за придобиване от Anta Sports

Според изданието, сред другите потенциални кандидати са китайската компания за спортни облекла Li Ning и японската Asics.

От Li Ning заявиха, че ще продължат да се фокусират върху растежа и развитието на своя бранд. „Към момента компанията не е водила каквито и да било съществени преговори или не е правила оценки във връзка със сделката, спомената в новината“, посочиха оттам.

Акциите на Puma скочиха с 13.5% заради слухове за придобиване от Anta Sports

Публикацията идва в момент, когато германският производител на спортни стоки напредва с преструктурирането на бизнеса си, след като по-рано тази година бившият изпълнителен директор на Adidas Артър Хьолд пое управлението на групата. През октомври той очерта серия от стратегии, насочени към връщане на компанията към растеж през 2027 година.

Акциите на Puma са загубили около 56% от пазарната си оценка от началото на 2025 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.