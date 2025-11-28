Акциите на Puma скочиха с 13.5% заради слухове за придобиване от Anta Sports

Акциите на Puma скочиха, след като медийна публикация съобщи за потенциален интерес да бъде придобита от китайската Anta Sports – в момент, когато германската компания се опитва да възстанови развитието си.

При търговията в Европа тази сутрин (28 ноември) акциите на Puma се повишиха с 13.5% – до 19.30 евро всяка. Позовавайки се на добре информирани източници, агенция „Блумбърг“ съобщи в четвъртък (27 ноември), че Anta работи с консултант, за да оцени потенциална оферта и може да потърси помощта на частна инвестиционна фирма, ако реши да продължи с придобиването.

Според изданието, сред другите потенциални кандидати са китайската компания за спортни облекла Li Ning и японската Asics.

От Li Ning заявиха, че ще продължат да се фокусират върху растежа и развитието на своя бранд. „Към момента компанията не е водила каквито и да било съществени преговори или не е правила оценки във връзка със сделката, спомената в новината“, посочиха оттам.

Публикацията идва в момент, когато германският производител на спортни стоки напредва с преструктурирането на бизнеса си, след като по-рано тази година бившият изпълнителен директор на Adidas Артър Хьолд пое управлението на групата. През октомври той очерта серия от стратегии, насочени към връщане на компанията към растеж през 2027 година.

Акциите на Puma са загубили около 56% от пазарната си оценка от началото на 2025 година.