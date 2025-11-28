РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Онлайн продажбите в Деня на благодарността ще са с 5.8% по-високи спрямо 2024 г.

Онлайн

Според Salesforce, онлайн продажбите в САЩ на Деня на благодарността, неофициалното начало на сезона за пазаруване, ще достигнат 2.6 милиарда долара тази година. Това е увеличение с 5.8% спрямо миналата година.

Salesforce е един от най-големите разработчици на корпоративен облачен хардуер в света, включително за търговия на дребно. Денят на благодарността в САЩ беше вчера, 27 ноември. Днес, 28 ноември, с Черен петък, официално започва сезонът за пазаруване.

Експертите отбелязват, че тазгодишните продажби стартираха в период на икономическа несигурност поради тарифите на Тръмп върху много вносни стоки. Това доведе до увеличаване на разходите както за търговците на дребно, така и за потребителите. Ако прогнозите на Salesforce за ръст на продажбите се потвърдят, това може да показва, че търговците на дребно успешно са привлекли купувачи с отстъпки и промоционални кампании.

Що се отнася до самия Черен петък, Salesforce очаква онлайн продажбите в САЩ тази година да достигнат 18 милиарда долара, а в световен мащаб – 78 милиарда долара.

