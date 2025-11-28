Компаниите, работещи с OpenAI, са натрупали 100 млрд. долара дълг

Активното разширяване на OpenAI, разработчика на известния чатбот ChatGPT, е довело до натрупване на безпрецедентни суми дълг от много от партньорите на компанията, според Financial Times.

SoftBank, Oracle и CoreWeave вече са взели заеми на обща стойност най-малко 30 милиарда долара, изчисли вестникът. Тези средства ще бъдат използвани за изграждане на центрове за данни и въвеждане в експлоатация на изчислителна мощност, която след това ще бъде използвана от OpenAI. Като се вземат предвид средствата, получени от инвеститори, и разходите за развитие на инфраструктурата, общият дълг наближава 100 милиарда долара.

Инвеститори като Blue Owl Capital и оператори на компютърна инфраструктура като Crusoe са силно ангажирани в операциите на OpenAI. Заедно те вече са отпуснали заеми на стойност 28 милиарда долара за изграждане на центрове за данни, закупуване на изчислителна мощност или дългосрочен лизинг на оборудване с изкуствен интелект.

Освен това

група банки договарят заеми на стойност приблизително 38 милиарда долара

за Oracle и оператора на центрове за данни Vantage. Тези пари отново са необходими за развитието на бизнеса на OpenAI.

Самият OpenAI все още губи пари въпреки успеха на ChatGPT. Според оценките на HSBC,

компанията на Сам Алтман няма да стане печеливша до 2030 година.

А за да реализира собствените си амбициозни планове, тя ще трябва да похарчи още 207 милиарда долара само за изчислителна мощност.

Само от началото на тази година OpenAI е подписала споразумения за закупуване на капацитет за изкуствен интелект на стойност 1 трилион долара.