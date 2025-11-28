РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV отправиха обща молитва

Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV отправиха обща молитва в турския град Изник, южно от Истанбул.

В древността той е наричан Никея и това е историческото място на Първия и Седмия Вселенски събор.

Посланието на Папата и Вселенският патриарх беше за единство и преодоляване на скандалите покрай схизмата. На общата молитва участваха представители от 22 църкви.

Утре папата ще посети и Вселенската патриаршия в Истанбул в квартала Фенер, където ще бъде посрещнат от Вартоломей.

Това е третият папа, който посещава квартала Фенер, откакто Вартоломей е Вселенски патриарх.

