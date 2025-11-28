За по-малко от пет часа бяха събрани парите за гаранцията на Благомир Коцев

За по-малко от пет часа чрез дарения бяха събрани 240 000 лева, като 200 000 от тях са необходими за гаранцията, определена от варненския окръжен съд за освобождаването на Благомир Коцев. Депутатът Манол Пейков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ обяви дарителска сметка веднага след съдебното решение, а актьорът Филип Буков също се включи в инициативата. Около 2500 души от цялата страна дариха средства, с които сумата бе набавена, съобщи съпругата на Коцев в официалния му профил в социалните мрежи.

„Парите ще бъдат преведени по сметката на съда, с което Благо ще получи своята свобода още утре сутринта. Когато гаранцията се възстанови, средствата, събрани за Благо, ще бъдат дарени за смислени и обединяващи каузи! Това е силата на общността!“, гласи съобщението във „Фейсбук“.

В „Platformata“ кампанията на актьора Филип Буков е събрала малко над 70 000 лева от 1090 дарители, след което е била прекратена.

След като гаранцията бъде преведена по сметката на съда, Благомир Коцев трябва да бъде освободен от ареста, където се намира от началото на юли по обвинения в корупция.

Решението на окръжния съд не е окончателно – както прокуратурата, така и защитата, която предишния ден настояваше за най-леката мярка „подписка“, могат да обжалват пред Апелативния съд във Варна през следващите дни.

Съдът е определил размера на гаранцията, вземайки предвид имущественото състояние на подсъдимия, тежестта на обвинението и необходимостта да бъде гарантирано добросъвестното му участие в процеса.

В рамките на следващите три месеца Окръжният съд във Варна трябва да насрочи разпоредителното заседание по делото срещу Коцев.

В рамките на днешния ден варненският кмет Благомир Коцев трябва да бъде освободен. Очаква се привърженици на градоначалника да го посрещнат, предвид многобройните протести в негова подкрепа.