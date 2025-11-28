Ратифицирането на два международни договора ще обсъди парламентът

Парламентът ще обсъди Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)“ Б.

В дневния ред на заседанието е и Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

В парламентарния контрол ще участват министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Георг Георгиев и Красимир Вълчев.