Ратифицирането на два международни договора ще обсъди парламентът

Парламентът ще обсъди Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)“ Б.

В дневния ред на заседанието е и Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

В парламентарния контрол ще участват министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Георг Георгиев и Красимир Вълчев.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

