Американските санкции срещу най-голямата сръбска енергийна компания Naftna Industrija Srbije (NIS / НИС), контролирана от руския „Газпром“, създадоха извънредно положение в Сърбия. Президентът Александър Вучич предупреди, че ако САЩ не предоставят дерогация, главната петролна рафинерия на Сърбия в Панчево ще бъде затворена още на 29 ноември и тогава Сърбия ще се изправи пред дълбока криза. Президентът вижда решение в сценарий, подобен на българския – поставяне на NIS под сръбски контрол.

Опозицията обаче заподозря властите, че се готвят да предадат компанията на стратегически партньор в Съединените щати.

„Рафинерията в Панчево ще бъде напълно затворена на 29 ноември, ако Съединените щати не подновят лиценза си“, предупреди президентът Александър Вучич нацията в сряда, 26 ноември. Най-голямата рафинерия в Сърбия е собственост на NIS, на която Съединените щати наложиха санкции още през февруари поради преобладаващата собственост на „Газпром“ и неговите филиали. Наказателните мерки бяха отлагани няколко пъти, но санкциите бяха въведени през ноември.

Сръбският президент нарисува почти апокалиптична картина на това, което според него очаква страната:

„Поради вторични санкции срещу банките в Сърбия, всички плащания могат да бъдат спрени. Здравеопазването и доставките на основни хранителни продукти на търговските вериги биха били изложени на риск. Производството на ключови ресурси, включително електроенергия, и работата на топлоелектрическите централи във всички градове също ще бъдат изложени на риск, което ще доведе до спад на температурите в домовете и апартаментите на хората.“

Според Александър Вучич, след като беше започнато спирането на рафинерията в Панчево, NIS вече е започнала да изчерпва резервните си запаси от бензин и дизел, които би трябвало да стигнат до края на декември.

В категорично суровите предупреждения на Александър Вучич, които веднага бяха повторени от други сръбски лидери, много местни медии и експерти видяха подготовката на общественото мнение за установяване на държавен контрол над руската компания. Те смятат, че това се отнася предимно за избирателите на управляващата Сръбска прогресивна партия, сред които русофилските настроения са широко разпространени. Властите се опитват да им предадат посланието, че Белград няма друг избор.

Самият сръбски президент ефективно потвърди тези предположения, като

косвено обвини за настоящата ситуация в Сърбия, наред с други, и „руските приятели“.

„Девет месеца правихме това, което нашите руски приятели изискваха от нас, а сега стигнахме до точката, в която срещу нас бяха наложени санкции“, оплака се Александър Вучич. Той изрази готовността си да даде на Русия 50 дни, за да намери купувач за НИС и предупреди, че ако в този срок не бъде представено споразумение за продажба, Сърбия ще постави свое собствено управление над Нафтна Индустрија Србије. Според президента предложението му е получило пълна подкрепа от правителството на страната и той вече е представил съответните предложения и искания до Съединените щати.

Следователно, сръбският президент очевидно вижда решение на настоящата ситуация в сценарий, подобен на българския – поставяне на сръбското държавно управление над НИС, подобно на това, което българските власти направиха с бургаската рафинерия на „Лукойл“ след налагането на американски санкции срещу руската компания.

Патриотичната сръбска опозиция обаче подозира властите, че се готвят да предадат НИС на стратегически партньор в САЩ.

Мирослав Парович, основател на „Народно движение за свобода“, смята, че изявленията на президента трябва да се разглеждат „през призмата на споразумението му с американската администрация от средата на 2024 г., което предвижда изтласкване на Русия от енергийния сектор на Сърбия“. „Последователността от стъпки е следната“, прогнозира сръбският опозиционен политик. „Министерството на финансите ще постави НИС под външно управление, което ще източи няколкостотин милиона евро от единствената здрава енергийна компания в региона до юни следващата година, след което ще намери нов стратегически партньор в САЩ. И това ще бъде в пълно съответствие със закона, приет от сръбския парламент в края на 2024 г., който дава предимство на американските инвеститори в енергийния сектор.“

А след това НИС ще бъде препродадена за някъде около два милиарда евро, въпреки че струва пет, и парите ще отидат при управляващата партия за подготовката на Световното изложение ЕКСПО 2027 в Сърбия.“

