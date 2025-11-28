Според „Възраждане“ управляващите искат да овладеят службите за сигурност

Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров заяви, че по време на заседание на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред са били направени недопустими промени в законодателството. Според него в законопроект за МВР, внесен още на 30 юни, депутатите от „ДПС-Ново начало“ са добавили текстове, които променят съвсем различни закони, което по думите му представлява нарушение на процедурите.

Петров посочи, че ако тези промени бъдат одобрени в пленарната зала, ще се задейства процедура за избор на нови председатели на ДАНС и ДАТО, като в рамките на един месец настоящите ръководители ще трябва да бъдат освободени. По думите му, това е опит за политическо овладяване на службите за сигурност чрез натиск и използване на мнозинството в парламента.

„Възраждане“ възнамерява да оспорва прекратяването на мандатите на сегашните шефове на службите и да търси защита от подобни действия, които според тях заобикалят правилата на нормалния законодателен процес.