Мащабна транспортна стачка се провежда в Италия на 28 ноември

Италия влак жп транспорт Frecciarossa Milano_Centrale

На 28 ноември, петък, е обявена мащабна национална стачка в Италианската република, която ще засегне ключови обществени услуги, съобщават от Министерството на външните работи.

Железопътният сектор няма да функционира до 21:00 ч. на 28 ноември, с изключение на влаковете в интервалите между 18:00 ч.– 21:00 часа.

В градския транспорт се предвижда трамваите да се движат единствено във времевите зони от 17:00 ч. до 20:00 ч., а за автобусния транспорт е вероятно да не функционира през целия период на стачката;

В здравеопазването ще бъдат осигурени само спешните и неотложни услуги, а плановите прегледи и изследвания се очаква да бъдат отложени.

Служителите от сектора на пожарната безопасност ще прекратят работа за четири часа, но ще продължат да реагират на всички аварийни сигнали.

МВнР реагира остро на изявление на Християн Мицкоски

От МВнР препоръчват на българските граждани, пребиващи или планиращи пътуване до Италия в деня на стачката, да планират алтернативни начини и повече време за придвижване и да се осведомяват предварително за актуалната транспортна обстановка в страната.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се в Италианската република, могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:  

-Посолството на България в Рим на следните контакти: тел: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648; тел. номер за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764; имейл адреси: [email protected][email protected].

-Генералното консулство на България в Милано на следните контакти: +39-02-35987381; тел. номер за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043; имейл адрес: [email protected].

