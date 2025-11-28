Schneider Electric ускорява обучението на електротехници за AI центрове за данни

Бързото развитие на изкуствения интелект ще изисква значително повече електротехници по целия свят, а Schneider Electric се стреми да ускори обучението на хора за развитие на кариера в сектора.

Френската компания, която продава сървърни шкафове, охладителни системи, електрически превключватели и софтуера за управление на тези устройства в центрове за данни вече обучава 10 хиляди електротехници годишно в световен мащаб и планира да увеличи този брой, каза Деван Пилай – директор на поделението за тежка индустрия в Schneider. В момента центровете за данни формират една четвърт от приходите на компанията.

Близо половината от ръководителите в енергийния сектор, анкетирани от Schneider, са споделили, че планират да автоматизират напълно операциите си през следващите пет години, което предполага нарастващо търсене на AI центрове за данни.

„Ако чакаме всички да отидат в колеж, да изкарат четиригодишен дипломен курс, ще бъде невъзможно да успеем. Ние се насочваме дори към тези, които са пропуснали това образование и са работили при чичовците си“, обясни Пилай.

Например, учебният център на Schneider в Йоханесбург предлага международно признати сертификати в координация с местните власти. Практическият опит на работното място, а не формалното образование, заедно с познания по безопасност и практическа теория, е достатъчен, за да се получи сертификат, според Пилай.