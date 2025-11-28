Мерц иска от ЕК да отложи забраната на колите с бензинови двигатели през 2035-а

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц ще поиска от Европейската комисия (ЕК) да отмени строгата си забрана на автомобили с двигатели с вътрешно горене и да разреши хибридни превозни средства след крайния срок през 2035 г., тъй като консервативативният лидер се стреми да облекчи проблемите на автомобилната индустрия на страната си. Говорейки на пресконференция след продължили до късните вечерни часове на 27 ноември коалиционни преговори между неговата Християндемократическа партия и социалдемократите, Мерц заяви, че сега има мандат да настоява за преглед на регламента на Европейския съюз и ще пише на Брюксел на 28 ноември да разреши продажбата на хибридни и високоефективни двигатели с вътрешно горене освен електромобили. Той подчерта, че Социалдемократическата партия, която подкрепи забраната при предишната коалиция, е направила голяма отстъпка на неговата партия.

„Това е ключовото решение за бъдещето на Европа като център на автомобилното производство“, каза Мерц. „Нашата обща цел трябва да бъде иновационно-неутрално и технологично регулиране, което съчетава защитата на климата и индустриалната конкурентоспособност.“

Говорейки заедно с Мерц, ръководителят на баварската сестринска партия на ХДС Маркус Зьодер заяви, че правителството ще въведе субсидия до 5000 евро за закупуване на електрически или хибридни автомобили с компоненти, произведени предимно в Германия, за да подкрепи сектора.

Натискът на Берлин идва в момент, когато германските производители на автомобили се борят с ожесточената конкуренция на по-евтините китайски съперници у дома, като същевременно губят пазарен дял в традиционно големи страни износители като Съединените щати и Китай.

BMW приветства новата позиция на германското правителство. Настоящата забрана на Европейския съюз „игнорира пазарните реалности и застрашава заетостта“, посочва в официално изявление компанията.

Трите най-големи автомобилни производители в Германия: „Фолксваген“, „Бе Ем Ве“ и „Мерцедес-Бенц“, подкрепиха отлагането на забраната на Брюксел от 2035 г., тъй като търсенето на електрически превозни средства не се е развило толкова бързо, колкото се е очаквало. Те настояха за промени, които да им позволят да продължат да продават автомобили с двигатели с вътрешно горене, за да финансират инвестиции в технологии за батерии, където китайските автомобилни производители имат предимство.

В сегашния си вид забраната на ЕС на практика изключва всички автомобили, които отделят въглероден двуокис след 2035 г., което прави невъзможна продажбата на нови двигатели с вътрешно горене. Повечето хибриди пък не биха отговаряли на правилата.

Строгите изисквания се превърнаха в основна тема за десните законодатели в целия блок. На последните чешки избори партията „Мотористи за себе си“ проведе кампания за отмяна на забраната, като спечели достатъчно места, за да влезе в чешкия парламент.

На 26 ноември заместник-председателят на Европейската комисия Стефан Сежурне заяви, че ЕС е готов да прояви „гъвкавост“ по отношение на начина за постигане на постепенното премахване на двигателите с вътрешно горене, преди съобщението на комисията, което се очаква на 10 декември.