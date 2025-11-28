Търговията с фючърсни контракти на борсата в Чикаго CME спря след проблем в центъра за данни

Търговията с фючърси и опции на Чикагската борса Chicago Mercantile Exchange (CME) беше спряна за няколко часа на 28 ноември заради проблем в центъра за данни, което наруши търговията с контракти на валута, облигации, акции и суровини. Въздействието на неизправността върху редица пазари – от суров петрол до държавни ценни книжа и фючърси на S&P 500 – продължило по-дълго от подобно прекъсване от няколко часа през 2019 г. – подчертава обхвата на CME и нейната електронна платформа за търговия Globex. То предизвика също така и широко разпространено разочарование, тъй като пазарните играчи започнаха да оценяват перспективата за загубена търговска сесия.

„Поради проблем с охлаждането в центровете за данни на CyrusOne (глобален доставчик на услуги за центрове на данни), нашите пазари в момента са спрени“, заяви говорител на CME Group в изявление по имейл. И допълни: „Поддръжката работи за разрешаване на проблема в близко бъдеще и ще уведоми клиентите за подробностите за действията преди официалното откриване на сесията веднага щом станат налични.“

Говорител на CyrusOne, чието седалище е в Далас, щата Тексас, не е бил на разположение за коментар.

По сведения на търговци, е била засегната EBS – платформа, използвана във валутния обмен, както и ред контракти, включително на бензин и палмово масло, които се търгуват на борсата в Малайзия (Bursa Malaysia) чрез електронната платформа на CME. Последните сделки за договора за петрол West Texas Intermediate са били регистрирани в 10:47 ч. сингапурско време.

Емир Сязван – търговец на фючърси в Ninefold Trading Co., чиято централа е в столицата на Малайзия Куала Лумпур, заяви пред CNBC на 28 ноември, че е разговарял по телефона със своя брокер „през целия следобед“ местно време, тъй като прекъсването на CME се проточва.

Той е отбелязал, че като се има предвид времето на прекъсването – в края на седмицата, веднага след голям празник в Съединените щати и в ранните сутрешни часове за американските търговци – тези, които търгуват в азиатската или европейската сесия, ще бъдат по-пряко засегнати. И е допълнил, че дали ще бъдат създадени „трайни нарушения“ на пазарите зависи от това колко бързо може да бъде решен проблемът.

„Пазарните участници ще преминат към алтернативни инструменти за ликвидност, където могат“, каза Ник Туидейл, главен анализатор в AT Global Markets в Сидни. Той подчерта, че е бил загубен „един от основните източници на ликвидност на пазара, което увеличава риска от резки колебания, ако се случи голямо събитие.“

Това не е първият път, когато CME прекратява електронната търговия. През 2014 г. технически проблеми спряха част от търговията в електронната й система Globex, което се отрази на контрактите за земеделски продукти. Миналата година търговията с акции, облигации и борсово търгувани фондове също беше спряна временно в Швейцария, след като фондовата борса SIX имаше проблеми с разпространението на данни.

Американските пазари бяха затворени на 27 ноември Деня на благодарността. Милиони контракти, проследяващи основните борсови индекси S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq 100, се търгуват всеки делничен ден, практически денонощно, на CME – една от най-големите борси за финансови деривати в света.

Борсите, управлявани от CME Group, включват Чикагската CME и Нюйоркската NYMEX. Групата има дялове и в други борси, включително Gulf Mercantile Exchange (GME). GME също извести пазара, че и тя е видяла спирането на търговията поради проблема с охлаждането.