Broadcom отчита ръст от 149% за последната година и поръчки за 10 млрд. долара

Broadcom отчита ръст от 149% за последната година и поръчки за 10 млрд. долара

Компанията за управление на инвестиции Sands Capital публикува анализа за инвеститорите за третото тримесечие на 2025 г., в който отделя специално внимание на водещия производител на полупроводници и софтуер Broadcom.

Broadcom отчита ръст от 149% за последната година и поръчки за 10 млрд. долара

Акциите на Broadcom са поскъпнали с почти 149% през последната година. През третото тримесечие приходите от AI чипове на компанията са се увеличили с 63% на годишна база. Основната новина е, че Broadcom е получила поръчки за 10 милиарда долара за разработка на персонализирани чипове за нов клиент – нещо, което значително ще повлияе на резултатите през 2026 година.

Фирмените книжа на Broadcom остават сред най-популярните акции сред хедж фондовете, а компанията отчете рекордни приходи от 16 милиарда долара за тримесечието, което е ръст от 22 процента. Въпреки добрите резултати, Sands Capital смята, че има и други AI компании с по-голям потенциал и по-нисък риск.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

