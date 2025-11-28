Украинските антикорупционни органи са обискирали Ермак – най-близкия човек на Зеленски

Украински антикорупционни органи са претърсили жилището на Андрий Ермак – влиятелния висш помощник на президента Володимир Зеленски, съобщи „Украинска правда“, позовавайки се на репортер на мястото на инцидента в Киев.

Около 10 служители от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) са влезли в правителствения квартал на украинската столица в ранните сутрешни часове на 28 ноември, пише онлайн изданието.

Зеленски се зарече да изкорени корупцията на фона на разрастващия се скандал, който обхвана управляващия елит на страната, заплашвайки да отклони дипломатическите усилия за прекратяване на войната с Русия.

Ермак е най-близкият съюзник на Зеленски и е ръководител на президентския кабинет от 2020 година. Миналата седмица Зеленски отхвърли натиска на депутати от партията си да го уволни като част от последния скандал с корупция, в който е замесен друг от съюзниците на президента.