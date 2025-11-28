Атанасов от ПП-ДБ пита Рая Назарян: Борисов пак ли сутрин казва едно, а вечер се случва друго?

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Вчера Бойко Борисов заяви, че правителството ще оттегли проекта за бюджет и ние днес очаквахме да бъде внесен проект на решение на Народното събрание за оттегляне на бюджета. Къде е този проект на решение?“ – попита от трибуната на парламента Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, обръщайки се към председателя на парламента Рая Назарян.

Или за пореден път сутрин Борисов казва едно, а вечер се случва друго?“, добави Атанасов, уточнявайки, че очаква тя да внесе нова точка в дневния ред за въпросния проект на решение.

Рая Назарян му отговори, че вчера Борисов е обявил, че се възстановява диалогът по приемането и обсъждането на бюджета и днес, в 10.00 часа, има среща в Министерството на финансите.

На нея финансовият министър ще се срещне с всички заинтересовани страна, ще проведе преговори и след тях ще има яснота какво следва и всички, както депутатите, така и обществото, ще бъдат уведомени за резултата, поясни Назарян.

