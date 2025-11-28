РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В Националния исторически музей вече може да се види единствената у нас тракийска кожена ризница

Заместник-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов откри обновената Зала № 2 на Националния исторически музей. Сред най-интригуващите експонати в обновената зала са тракийските бронзови шлемове, единствената намерена у нас тракийска кожена ризница, златните накити, римските монетни находки и реконструкциите, показващи ежедневието през двете епохи. Новата експозиция вече е достъпна за посетители, съобщават на сайта на Министерството на културата.

Ремонтът е осъществен с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Темата на експозицията в обновената Зала № 2 е „Българските земи от края на V в. пр. н.е. до III в. сл. н.е.“.

В изказването си по време на официалното откриване заместник-министър Чобанов подчерта ролята на НИМ като институция, която не само съхранява паметта на нацията, но има и просветителски функции.

Новата визия на Зала № 2 за мен е поредната крачка напред в стремежа ми Националният исторически музей да придобие съвременен облик, а експозицията му да бъде представена с модерни средства“, заяви в приветственото си слово директорът на НИМ доц. д-р Бони Петрунова, подчертавайки значението на проекта и отдадеността на екипа. В словото си тя акцентира върху 3D възстановката на храма на Фортуна, реализиран благодарение на безценната работа на покойния вече арх. Юлий Фърков.

Споменавайки имената на всички, допринесли за обновяването на експозицията, ръководителят на проекта проф. д-р Иван Христов подчерта, че зад всеки експонат стои история – на откриване, на реставрация, на експониране.

Представителят на националната кампания за опазване на културното наследство „Чудесата на България“ Екатерина Николова връчи юбилейната награда „Пазител на паметта“ на директора на НИМ доц. Бони Петрунова за цялостната й дейност по превръщането на Националния исторически музей в бранд за културно-историческо наследство.

