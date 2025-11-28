Владимир Путин изрази готовност да се срещне с Тръмп в Будапеща

Президентът на Русия Владимир Путин изрази готовност да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Будапеща.

Междувременно от Кремъл потвърдиха, че разполагат с редактирания след украинско-американските преговори в Женева мирен план за Украйна. Поканата за среща между президентите Тръмп и Путин в Будапеща дойде от унгарския премиер Виктор Орбан, който е на посещение в Москва.

„Днешната ни среща ми дава възможност да потвърдя, г-н президент, че Унгария е готова да бъде домакин на такива преговори и да окаже съдействие за успешното завършване на този процес.“, каза Виктор Орбан, който беше приет в Кремъл от Владимир Путин.

Срещата между президентите Путин и Тръмп трябваше да се състои през октомври в Будапеща. След телефонен разговор между първите дипломати на двете страни Марко Рубио и Сергей Лавров Доналд Тръмп реши да отмени срещата. Руският президент изрази готовност за нова среща с американския си колега в унгарската столица:

„Ако по време на нашите преговори с Доналд се стигне до използването на домакинството на Будапеща, много ще се радвам“, отбеляза той.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че руската страна е получила редактирания след украинско-американските преговори в Женева мирен план за Украйна. Очаква се идната седмица в Москва да пристигне американска делегация за обсъждане на плана. Вчера Владимир Путин подчерта, че ключовият въпрос в предстоящите преговори с американците ще бъде статутът на Крим и Донбас.