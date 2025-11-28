Кремъл е получил женевската версия на мирния план за Украйна

Основните параметри на плана за Украйна са предадени на Кремъл след преговорите в Женева, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. Според него, документът ще бъде обсъден следващата седмица в Москва.

Вчера руският президент Владимир Путин потвърди, че се очаква пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва следващата седмица. Датата на посещението все още е неизвестна.

Ден преди това президентът на САЩ обяви напредък в преговорите с двете страни в конфликта.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви на 27 октомври, че тази седмица украинският екип, заедно с представители на САЩ, ще „продължи да довежда постигнатите в Женева точки до форма, която ще доведе до гаранции за мир и сигурност“.

Той също така обяви „важни разговори“ за следващата седмица. Според президента, в тях ще участва не само делегацията, но и самият той.