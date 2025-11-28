Съединените щати са готови да признаят контрола на Русия над Крим и други окупирани украински територии, за да осигурят споразумение за прекратяване на войната, твърди „Дейли телеграф“, съобщава БНР.

Вестникът има информация, че Доналд Тръмп е изпратил своя мирен пратеник Стив Уиткоф и зета на президента Джаред Кушнер, за да отправят директното предложение към Владимир Путин в Москва.



Планът за признаване на територия, който нарушава дипломатическите конвенции на САЩ, вероятно ще бъде осъществен, въпреки опасенията сред европейските съюзници на Украйна, коментира „Дейли телеграф“. Добре осведомен източник е заявил пред вестника, че „става все по-ясно, че американците не се интересуват от европейската позиция“.



Руският президент заяви в четвъртък, че правното признаване от Вашингтон на Крим и Донецката и Луганската области като руска територия ще бъде един от ключовите въпроси в преговорите по мирния план на американския президент. Кремъл потвърди днес, че е получил ревизирана стратегия за прекратяване на войната, изготвена след спешни разговори между украински и американски представители в Женева миналия уикенд.



Според много източници обаче се смята, че американските предложения за признаване на територии са останали част от стратегията.



„Дейли телеграф“ припомня, че украинската конституция забранява на който и да е президент или правителство да отстъпва територия, без първо да постави въпроса пред избирателите на национален референдум. Очевидното предложение на Вашингтон за признаване на руски контрол предизвика безпокойство сред европейските му съюзници, които многократно изключваха подкрепата за мирно споразумение, което опрощава преначертаване на границите със сила, пише британското издание.