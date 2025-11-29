Бюджетът е предупреждение за това, което ни очаква като влезем в еврозоната, заяви Румен Радев

Президентът Румен Радев поздрави хората, които според него напомнят на управляващите, че България остава демократична държава. Той определи проектобюджета като предупреждение за евентуалните последици от прибързаното влизане в еврозоната. Държавният глава заяви още, че оттеглянето на план-сметката представлява гражданска победа.

„Нека не се заблуждаваме, докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница„, заяви Радев.

Държавният глава цитира Славейков, за да представи актуалната политическа обстановка в страната: „Всичко, което се прави за народа – без народа, не е праведно и не е законно“.

Президентът посочи, че депутатите, които се крият зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ.