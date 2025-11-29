Въпреки заканите за протести, ГЕРБ остава твърдо против оттеглянето на бюджета

ГЕРБ настоява, че няма причина проектобюджетът, който вече е приет на първо четене, да бъде оттеглян. Въпреки, че след протестите Бойко Борисов първоначално намекна за подобен ход, позицията на партията остава, че бюджетът може да бъде запазен и променен чрез споразумение с работодатели и синдикати. Според зам.-председателя на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева това би внесло стабилност и е по-добре от подчиняване на натиск от опозицията.

В ефира на обществената телевизия, тя коментира, че управляващите са готови да се откажат от увеличението на данък дивидент, от въвеждането на нов търговски софтуер и от това да повишат осигурителната вноска с един процент. ГЕРБ очаква конкретни предложения от социалните партньори, за да се уточни посоката на бюджета в началото на следващата седмица.

Сачева увери, че социалните плащания ще се запазят. Това е отговор на предупреждението на БСП, че може да напусне управляващата коалиция, ако тези пари отпаднат. Тя обаче смята, че левицата също трябва да направи компромиси, като например да не настоява за по-високи данъци.

По адрес на „Продължаваме промяната-Демократична България“, Сачева заяви, че те търсят публичност чрез скандали. По думите ѝ, обединението е трябвало да представи съображенията си преди приемането на бюджета.

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ смята, че протягането на ръка към „Продължаваме промяната-Демократична България“ било почти невъзможно. Тя заяви още, че не се сеща за нито един свой колега, който да иска да работи с Асен Василев. За нея „Демократична България“ имала повече „водевилен характер“ от „Продължаваме промяната“.