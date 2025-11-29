В протеста срещу Бюджет 2026 ще се включат още три града

В още три града ще има протести срещу проектобюджета за 2026 г., които ще се проведат в понеделник, 30 ноември, под надслов „Заедно на протест със София“. Това са Пловдив, Стара Загора и Ловеч.

След многохилядния протест в сряда, 26 ноември, управляващите спряха бюджетната процедура и започнаха работа по прекрояването на план-сметката за следващата година. За нея премиерът Росен Желязков твърдеше, че е „единственият възможен вариант“ въпреки критиките на опозиция, бизнес, икономисти и съсловни организации.

В четвъртък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че след масовия протест в сряда, план-сметката за догодина ще бъде изтеглена, но по-късно стана ясно, че това не е напълно вярно. Очаквано неяснотата около съдбата на Бюджет 2026, предизвика гнева на групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и те отправиха апел за нов мащабен протест.

„Хайде, в понеделник да направим един протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът. Елате да обясните на тези хора, че ще им вдигнете пак осигуровките, че няма да промените макрорамката. Елате, г-н Борисов, на площада„, призова Асен Василев по време на словесната му схватка с лидера на ГЕРБ, която се разигра вчера в кулоарите на парламента.

„Продължаваме промяната – Демократична България“ обяви, че демонстрацията ще се проведе в понеделник, 30 ноември, на площад „Независимост“ в 18.00 часа.