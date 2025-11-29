Глобалните стокови пазари са сравнително спокойни

Глобалните стокови пазари отново останаха сравнително спокойни през изминалата седмица. Чувствителни промени в цените на основните борсови стоки и тази седмица не се наблюдаваха, отбелязват от „Софийска стокова борса„.

Цените на фючърсите на пшеницата с доставка в декември се търгуваха на стойности около 191 – 194 долара за тон в САЩ (CME) и 218 – 219 долара за тон в Европа (Euronext). Пазарът остава все така презадоволен от количества и излишък.

Фючърсните цени на царевицата с доставка в следващ месец през изминалата седмица демонстрираха спад в цената. На CME царевицата се търгуваше на стойности от 166 – 169 долара за тон, докато на Euronext цените варираха в диапазона 215 – 219 долара за тон. Силният износ от страна на САЩ бе основният фактор, повлиял спада на цените в световен мащаб.

Пазарите на захар в САЩ и Европа са стабилни. Цените на фючърсите се търгуваха на стойности 317 – 333 долара за тон за нерафинираната американска захар и 424 – 436 долара за тон за рафинираната в Лондон. Ниските цени на петрола стимулираха производството на етанол в Бразилия (най-големият производител на захар в света) и косвено завишиха цената на захарта в края на седмицата.

Търговската седмица при петрола остана слабо волатилна.

Европейският Брент се търгуваше на стойности от 62 – 64 долара за барел с доставка в следващ месец, а американският WTI около 58 – 59 долара за барел.

На лондонската борса за метали (LME) се наблюдаваха следните цени за основните цветни метали: алуминий 2765 – 2804 долара за тон, мед 10 685 – 10 934 долара за тон, цинк 3118 – 3191 долара за тон, никел 14 280 – 14 650 долара за тон, олово 1940 – 1961 долара за тон, калай 37 900 – 38 400 долара за тон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ през седмицата остава спокойна.

Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти остава на 450 лв./т (230,08 евро/т), а купувачите остават на началната цена от 270 лв./т (138,05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лв./т (173,84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлага се богат асортимент от консервирани храни.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за сол за посипване на пътища на 158 лв./т (80,78 евро/тон). В групата на енергоносителите се изкупиха природен газ на 1432 лв./хил.н.куб. м, газ пропан бутан в диапазон 895,56 – 933,33 лв./хил. л (457,89 – 477,20 евро/хил. л), газьол за ПКЦ в рамките на 1850,07 – 2360 лв./хил. л (954,93 – 1206,65 евро/хил. л) и гориво за отопление на 1965,95 лв./хил. л (1005,17 евро/хил.л). Сделки имаше и с различни химикали – моторни и двигателни масла, антифиз и течност за чистачки.